In un gesto di coraggio e umanità, Marco, agente delle Volanti di Agrigento, ha salvato un giovane di 22 anni dall'atto estremo del suicidio. Un esempio di dedizione silenziosa che merita il riconoscimento di tutta l’Italia. La Premier Giorgia Meloni ha espresso profonda gratitudine per gli eroi in divisa, veri pilastri della nostra comunità. Questo episodio ci ricorda quanto il cuore e il coraggio possano fare la differenza nella vita di una persona.

“A Marco e a tutti gli eroi silenziosi in divisa, va la gratitudine del governo e dell’Italia. Grazie per esserci sempre”. Così sui social la premier Giorgia Meloni che riposta il testo integrale con cui la Polizia di Stato ha reso noto il gesto di un agente delle volanti di Agrigento. Che ha salvato un giovane di 22 anni dal suicidio. Agrigento, agente salva un 22enne dal suicidio. “Marco, poliziotto delle Volanti di Agrigento, libero dal servizio, stava tornando a casa ed è stato fermato da un ragazzo che chiedeva aiuto”, si legge nel post della premier. “Il giovane era alla disperata ricerca del fratello 22enne, che si era allontanato da casa manifestando intenti suicidi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Agrigento, poliziotto salva un 22enne dal suicidio. Meloni: “Grazie a Marco e a tutti gli eroi silenziosi”

