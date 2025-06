Agrigento poliziotto fuori dal servizio salva un giovane dal suicidio | il post della premier Meloni

Un gesto di coraggio e umanità che ha fatto la differenza. A Agrigento, un poliziotto in borghese, Marco, ha rischiato tutto per salvare un giovane di 22 anni dalla tragica decisione di togliersi la vita, dimostrando ancora una volta che il vero eroismo si manifesta nei momenti più difficili. Un esempio che ci ricorda quanto siano preziosi i gesti di solidarietà e attenzione verso il prossimo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto eroico che ha evitato una tragedia. Un giovane di 22 anni è stato salvato dal suicidio grazie all’intervento tempestivo di un agente delle volanti di Agrigento, Marco, fuori servizio al momento dell’accaduto. Il drammatico episodio si è verificato nei pressi di un cavalcavia, dove il ragazzo si era avvicinato pericolosamente al parapetto, deciso a farla finita dopo una grave delusione sentimentale. L’intervento decisivo del poliziotto Marco. Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, Marco stava tornando a casa quando è stato fermato da un ragazzo in cerca del fratello scomparso, un 22enne in crisi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Agrigento, poliziotto fuori dal servizio salva un giovane dal suicidio: il post della premier Meloni

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Agrigento Fuori Servizio Giovane

Poliziotto fuori servizio salva 22enne dal suicidio: stava per lanciarsi nel vuoto dopo una delusione d'amore. Meloni: «Grazie eroi in divisa» - «A Marco e a tutti gli eroi silenziosi in divisa, va la gratitudine del Governo e dell’Italia. Grazie per esserci sempre». Lo scrive ... Secondo msn.com

Giovane di 22 anni salvato dai Carabinieri, come sono andati i fatti - Un ragazzo di 22 anni è stato salvato da un Poliziotto fuori servizio dell'UPGSP della Questura di Agrigento e dal Capo equipaggio dei Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale di Agrigent ... Secondo licatanet.it

Ragazzo tenta il suicidio ad Agrigento a causa di una delusione d'amore, salvataggio da film della polizia - Un poliziotto fuori servizio ad Agrigento salva un giovane da un tentativo di suicidio con l'aiuto dei Carabinieri. virgilio.it scrive

Agrigento, carabiniere fuori servizio arresta ladro: intervista al col. Pellegrino