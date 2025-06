Agguato per gelosia a Rozzano | fermato per tentato omicidio il 20enne che ha sparato

Una notte di tensione a Rozzano: un'agguato per gelosia si trasforma in un tentato omicidio. I carabinieri della tenenza di Rozzano e della compagnia di Corsico hanno arrestato un 20enne, sospettato di aver aperto il fuoco contro un venticinquenne residente in zona. Motivazioni passeggermente legate a rancori sentimentali, ma il drammatico episodio ha sconvolto la comunità. La...

Rozzano, 7 giugno 2025 - Fermato nella notte l'autore della sparatoria di via Toscana. In manette è finito un ventenne italiano che è stato rintracciato dai carabinieri della tenenza di Rozzano e della compagnia di Corsico. È indiziato di tentato omicidio. Il giovane, residente a Rozzano, verosimilmente per motivi di gelosia, ha testo l'agguato al venticinquenne ferendolo con un colpo di pistola ad una gamba per poi darsi alla fuga. La vittima è stata poi portata al pronto soccorso dell'Humanitas in codice rosso ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico: il 25enne non è fortunatamente in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agguato per gelosia a Rozzano: fermato per tentato omicidio il 20enne che ha sparato

