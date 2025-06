Aggressione a bottigliate a Fontivegge nella notte giovane trovato ferito e svenuto

Una notte di violenza scuote Fontivegge, proprio nel giorno in cui la Prefettura annuncia l’istituzione della zona rossa. Alle tre del mattino, un operatore della sicurezza scopre un giovane ferito e svenuto in piazza del Bacio, vittima di un’aggressione a bottigliate. Un episodio che solleva ancora più interrogativi sulla sicurezza e il fragile equilibrio di questa zona. La comunità si interroga: cosa si nasconde dietro quest’onda di violenza?

