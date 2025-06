Aggredisce una ragazza al parco giochi e poi si spoglia | follia davanti alla Centrale

Una scena di pura follia ha sconvolto il cuore di Milano, lasciando i passanti scioccati e increduli. Lo scorso pomeriggio, in piena Centrale, un giovane marocchino di 23 anni ha aggredito una ragazza al parco giochi e si è spogliato davanti a tutti, compiendo atti osceni in luogo pubblico. La rapidità degli agenti ha portato all’arresto, ma resta il triste esempio di quanto possa essere imprevedibile e pericolosa la realtà urbana.

Follia in Centrale. Lo scorso pomeriggio, a Milano, la polizia¬†ha arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, irregolare e pregiudicato, per atti osceni in luogo pubblico. I poliziotti in servizio per¬†‚ÄúStazioni Sicure‚Ä̬†hanno ricevuto delle segnalazioni da alcuni cittadini in merito a¬†un uomo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ¬© Milanotoday.it - Aggredisce una ragazza al parco giochi e poi si spoglia: follia davanti alla Centrale

