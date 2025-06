Aggredisce una 19enne poi si spoglia in un parco giochi per bambini a Milano | arrestato 23enne

Un episodio scioccante scuote Milano: un 23enne, dopo aver aggredito una ragazza di 19 anni nel parco giochi di piazza Luigi di Savoia, si è spogliato in pieno giorno, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine. La scena, che ha lasciato tutti senza parole, evidenzia ancora una volta la necessità di vigilanza e sicurezza nelle aree pubbliche. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda inquietante.

Un 23enne avrebbe prima aggredito una ragazza di 19 anni all'interno del parco giochi per bambini di piazza Luigi di Savoia, accanto alla Stazione Centrale di Milano, poi, all'arrivo dei poliziotti, si sarebbe spogliato. Il ragazzo è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

