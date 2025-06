Aggredisce la mamma durante una lite arrestato dai carabinieri

Una scena di violenza familiare scuote Maiori, dove un giovane di 23 anni ha aggredito la madre durante una lite. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi e ha portato all'arresto del ragazzo, ora accusato di maltrattamenti. Un episodio che riaccende l'attenzione sulla tutela delle famiglie e l'importanza di intervenire prontamente in situazioni di crisi. La vicenda è ancora sotto i riflettori, lasciando spazio a riflessioni sulla prevenzione e il supporto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avrebbe aggredito la mamma nel corso di una lite. Per questo motivo un 23enne di Maiori, in provincia di Salerno, è stato arrestato dai carabinieri. Il giovane deve rispondere di maltrattamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aggredisce la mamma durante una lite, arrestato dai carabinieri

