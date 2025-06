Aggredì un compagno fuori da scuola arrestato dai carabinieri dopo la condanna

Un episodio di violenza fuori da scuola ha portato all’arresto di un giovane di appena 19 anni, residente nel VCO, condannato dal Tribunale dei minori di Torino a 3 mesi e 10 giorni di reclusione. La vicenda solleva ancora una volta il tema della gestione della devianza giovanile e delle conseguenze di comportamenti aggressivi. È importante riflettere su come intervenire tempestivamente per prevenire simili episodi e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Aveva aggredito un compagno fuori da scuola, dopo la condanna è stato arrestato dai carabinieri. A finire in manette è stato un 19enne residente nel Vco, che all'epoca dei fatti era ancora minorenne. Il giovane è stato condannato dal Tribunale die minori di Torino a 3 mesi e 10 giorni di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Aggredì un compagno fuori da scuola, arrestato dai carabinieri dopo la condanna

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Compagno Fuori Scuola Arrestato

Le fiamme improvvise, la porta chiusa da fuori, il salto dal 4° piano: come è morta Sueli. Fermato il compagno (che era al bar) - Un dramma che lascia senza parole: Sueli Leal Barbosa, 48 anni, ha scelto di buttarsi dal quarto piano di casa in fiamme per sfuggire al fuoco e alla minaccia del compagno.

Studente accoltellato da compagno fuori da scuola in Sardegna - Ha tentato di uccidere un compagno di scuola ... L'aggressore, un 14enne di Sarroch che frequenta la stessa scuola, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio è avvenuto ... Da ansa.it

Entra a scuola e accoltella compagni e professori: arrestato 14enne in Spagna - A Jerez de la Frontera, nel Sud della Spagna, uno studente di 14 anni ha accoltellato professori e compagni all'interno di una scuola ... lo zaino e ha tirato fuori due coltelli da cucina. Si legge su fanpage.it

Cagliari, 15enne accoltellato al collo da un compagno fuori scuola: si estrae la lama da solo. «È grave». Fermato un coetaneo - Ha tentato di uccidere un compagno di scuola ... L'aggressore, un 14enne di Sarroch che frequenta la stessa scuola, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio è avvenuto ... Da ilmattino.it

Alunno deride il prof, lui gli tira un pugno - La Vita in diretta 04/11/2022