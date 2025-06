Afragola minacce di morte al comandante della Locale Piricelli | Non ci fermeremo

In un clima di crescente tensione, il comandante della polizia locale di Afragola, Antonio Piricelli, si trova nuovamente sotto minaccia. Una lettera anonima minaccia la sua vita, accusandolo di eccessivi interventi e invocando un ritorno alla cosiddetta "tranquillitĂ ". Nonostante le intimidazioni, Piricelli e le autoritĂ locali promettono di non piegarsi: la legalitĂ e la sicurezza sono irrinunciabili, e questa sfida non ci fermerĂ .

Minacce di morte al comandante della polizia locale di Afragola, Antonio Piricelli. In una lettera anonima, al destinatario sono state rivolte parole minacciose: “Non fare troppo lo sceriffo, stai esagerando con tutti questi sequestri, denunce, arresti. Ma chi sei? Quale legalitĂ ? Questo è un paese dove c’è tranquillitĂ e pace. Fai il bravo, mettiti a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, minacce di morte al comandante della Locale. Piricelli: “Non ci fermeremo”

