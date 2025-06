Affitti più cari del 26% in 5 anni

Negli ultimi cinque anni, i prezzi degli affitti in Romagna sono aumentati del 26%, raggiungendo livelli mai visti prima. Un trend che rende difficile trovare una casa accessibile per lavoratori, studenti e pensionati, e che rischia di compromettere il sogno di una vita indipendente. La situazione si fa sempre più critica: entra nel vivo un mercato in continuo rialzo che richiede attenzione e soluzioni concrete.

Cesena, 7 giugno 2025 – Brutte notizie per chi è alla ricerca di una casa in affitto. I prezzi delle locazioni in Romagna sono ai ‘massimi storici’. Secondo l’indagine di Sicet Cisl Romagna su base Immobiliare.it, gli affitti hanno una crescita inarrestabile e la casa è sempre più fuori portata per lavoratori, studenti e pensionati. I dati, aggiornati a maggio 2025, evidenziano un marcato incremento dei canoni di affitto al metro quadro a Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna. Nella provincia di Forlì-Cesena, gli affitti sono aumentati da 8 euro al metro a 10 euro al metro quadro, segnando un +26,4% in cinque anni e un +6,5% in soli cinque mesi, da gennaio a maggio 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affitti più cari del 26% in 5 anni

