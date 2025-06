Affari Tuoi partita da incubo per Chiara | tre errori di fila e lo sbaglio alla Regione Fortunata

La partita di Chiara in Affari Tuoi, trasmessa sabato 7 giugno, si trasforma in un vero incubo dopo tre errori consecutivi e una mossa sfortunata alla regione fortunata. Nonostante un inizio promettente, le scelte sbagliate mettono a dura prova la sua fortuna e il suo nervosismo. Scopriamo insieme come si è conclusa questa sfida all’ultima mano, tra tensione e colpi di scena. Continua a leggere per scoprire il finale di questa emozionante avventura.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 7 giugno gioca Chiara insieme al fidanzato Sebastiano. La partita inizia molto bene, ma dopo tre errori consecutivi e alcune mosse sbagliate prende una piega decisamente negativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

