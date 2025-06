Affari Tuoi la ragazza a fianco De Martino cosa riprendono le telecamere

In un mix irresistibile di divertimento e suspense, Stefano De Martino conquista ancora le scene di Affari Tuoi, tra risate e commenti lasciati senza parole. Ma cosa hanno ripreso le telecamere quando la ragazza a fianco del conduttore si è spaventata fino a rischiare un infarto? Nel momento in cui il pacco blu si è aperto, il pubblico si è interrogato su un dettaglio che ha fatto scatenare l'ilarità generale. In ogni caso, un episodio che ha reso la puntata indimenticabile.

"È pazzo, la ragazza ha rischiato un infarto". Stefano De Martino, anche nella puntata di Affari Tuoi in onda sabato 7 maggio ha dato il meglio di sè facendo divertire il pubblico. Tanti i commenti sulla giocata, ma anche su un dettaglio non passato inosservato al pubblico di Rai 1. Quale? Nel momento in cui il conduttore ha esultato per l'apertura di un pacco blu, la pacchista al suo fianco si è spaventata. Un momento di ilarità . In ogni caso, come da lui stesso confidato, la sua puntata preferita di questa edizione è stata un'altra, ossia quella che ha visto il contadino molisano portare a casa 200mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "la ragazza a fianco...". De Martino, cosa riprendono le telecamere

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Affari Tuoi Ragazza Fianco

Striscia la Notizia, la confessione di Flavio Insinna su Affari Tuoi - Striscia la Notizia torna a indagare su Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1. Flavio Insinna, ex conduttore del programma, si confida svelando retroscena inediti.

Chi è Angela Nasti, la ragazza beccata con De Martino: ex tronista U&D, età, lavoro, sorella famosa - E’ finita al centro dell’attenzione del gossip per una foto che circola in rete in cui compare al fianco del conduttore di Affari Tuoi, chi è la ragazza. La foto in compagnia di Stefano De ... Segnala ilsussidiario.net

Chi è Martina della Liguria, concorrente di Affari tuoi del 3 maggio? - Sabato 3 maggio 2025 gioca ad Affari tuoi Martina della Liguria. La ragazza vive a Bordighera ... ha giocato con il pacco numero 16. Al suo fianco ci sarà il marito Sergio: i due si sono sposati ... Segnala tag24.it

Affari Tuoi, Antonia della Campania accetta l’offerta del Dottore da 50mila euro: ecco quanto c’era nel suo pacco - Nuova puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, martedì 18 marzo. In gara c’è Antonia Marrone, modella, dalla Campania. Al suo fianco il fratello Filippo. La ragazza ha accettato l’offerta ... Riporta msn.com

Stefano De Martino: l'entusiasmo per i 300mila euro vinti da una coppia - Affari Tuoi 26/09/2024