' Affari' sulla pelle di imprenditori sul lastrico Striscia a Forlì | Attrezzature per ristoranti mai pagate e rivendute

Nel cuore di Forlì, un'indagine di Striscia la Notizia ha svelato un inquietante giro di affari sulla pelle di imprenditori in difficoltà. Rivenditori di attrezzature per ristoranti, accusati di non pagare e rivendere senza scrupoli, hanno lasciato sul lastrico molti. Chiara Squaglia ha portato alla luce un sistema ingannevole che mette a rischio il settore e le imprese oneste. Questa storia ci invita a riflettere sulla vulnerabilità del nostro tessuto imprenditoriale.

Blitz dell'inviata di Striscia la notizia Chiara Squaglia a Forlì che ha scoperchiato un caso di rivenditori di attrezzature per bar e ristoranti, accusati di non pagare la merce che veniva rivenduta attraverso i social. "Avevo un ristorante, dopo il covid sono stato costretto a vendere tutta.

