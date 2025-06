Adriatico sotto pressione in Romagna | il mare è balneabile ma l’ecosistema vacilla

L’Adriatico in Romagna mostra segnali di sofferenza: sebbene il mare sia ancora balneabile, l’ecosistema marino è in crisi. L’aumento dell’azoto e il calo del fosforo indicano un’instabilità preoccupante, mentre l’eutrofizzazione minaccia la biodiversità. Dietro questi dati si cela una realtà complessa, strettamente connessa all’inquinamento e al riscaldamento globale, che ci invita a riflettere e agire per salvaguardare questo prezioso patrimonio naturale.

L'azoto è in aumento, il fosforo è in calo e l'eutrofizzazione è preoccupante. Dietro questi valori scientifici si cela lo stato di salute del mare Adriatico, sempre più compromesso a causa dell'inquinamento e del riscaldamento globale. Lo rivela l'ultimo rapporto annuale di Arpae, l'agenzia.

Lo sapevi? 20.000 anni fa l’Adriatico era la metà: terre oggi sommerse!