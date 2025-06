Adriano Inter | Champions? Spiace per come abbiamo perso; Chivu spero possa fare bene

Adriano, ex stella dell’Inter, esprime il suo rammarico per la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, sottolineando l’importanza di guardare avanti. Con parole cariche di speranza, si augura che Chivu possa portare nuova linfa e successi alla squadra nerazzurra. La passione per i colori dell’Inter e la fiducia nel futuro restano al centro delle sue riflessioni, perché la storia nerazzurra è ancora tutta da scrivere.

Le parole di Adriano, ex attaccante dell’Inter, dopo la sconfitta in finale di Champions League e sull’arrivo di Chivu in panchina Intervistato da Fantacalcio.it in occasione del Festival della Serie A a Parma, l’ex attaccante dell’Inter, Adriano, ha parlato così della sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions League contro il PSG e dell’avvicendarsi sulla panchina del club meneghino da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Adriano Inter: «Champions? Spiace per come abbiamo perso; Chivu spero possa fare bene»

