Adriano cuore Inter | Sono dispiaciuto per la finale di Champions persa in quel modo Chivu è l’uomo giusto ho una speranza

Adriano Cuore Inter esprime il suo dispiacere per la sconfitta inaspettata in finale di Champions League contro il PSG, ma conserva fiducia nel futuro nerazzurro. La sua speranza si concentra su Chivu, ritenuto l’uomo giusto per guidare l’Inter verso nuovi traguardi. In un’intervista emozionante, l’ex attaccante rivela il suo pensiero e la passione che lo lega ancora ai colori nerazzurri, lasciando aperta una porta alla rinascita del club.

L’ex attaccante dell’Inter, Adriano, ha parlato così della sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions col PSG e dell’arrivo di Chivu sulla panchina. Intervistato da Fantacalcio.it in occasione del Festival della Serie A a Parma, l’ex attaccante dell’ Inter, Adriano, ha parlato così della sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions League contro il PSG e dell’avvicendarsi sulla panchina del club meneghino da Simone Inzaghi a Cristian Chivu. COM’È TORNARE A PARMA? – « Tornare a Parma è per me un piacere, qui ho imparato tantissimo a giocare a calcio davvero, per me è stata una scuola. Sono molto emozionato e grato per tutto » DISPIACIUTO PER LA SCONFITTA DELL’INTER IN FINALE CI CHAMPIONS? – « Sono un po’ dispiaciuto per l’Inter per la finale di Champions League, abbiamo perso in quel modo. 🔗 Leggi su Internews24.com