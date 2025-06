Addio Spalletti clamoroso ritorno di Mancini | È già deciso

L’aria di cambiamento si fa sempre più palpabile nel mondo del calcio italiano: addio Spalletti, e un clamoroso ritorno di Mancini sembra ormai cosa fatta. Il messaggio alla FIGC è chiaro, e l’unità del movimento azzurro si gioca tutto in queste ore decisive. La partita non è solo contro la Moldavia, ma anche contro il tempo e le decisioni che plasmeranno il futuro della Nazionale. È davvero così, o ci sarà ancora un colpo di scena?

Lo jesino è pronto a riprendere la guida della Nazionale: il messaggio alla FIGC È davvero dura trovare qualcuno contrario alla cacciata di Spalletti dopo la disfatta in Norvegia. Vediamo cosa accadrà durante e soprattutto dopo l’incontro tra il CT e Gravina, previsto nelle ore successive, se non nell’immediato post Italia-Moldavia. Tutto potrebbe restare così com’è in caso di probabilissima vittoria, ma la situazione è piuttosto seria e per questo non si escludono colpi di scena. L’esonero come le dimissioni di Spalletti, anche se in Italia nessuno si dimette. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it