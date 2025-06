Addio Juve via per 35 milioni | ha vinto la Premier

La Juventus si prepara a cedere uno dei suoi talenti più promettenti, Kenan Yildiz, in un'operazione da 35 milioni di euro. La conquista della Champions League e la conseguente solidità finanziaria aprono nuove possibilità per il mercato bianconero. Tuttavia, alcune partenze sono inevitabili: il club valuta attentamente le strategie per rinforzare la rosa e mantenere alta la competitività. È il momento di scelte cruciali che plasmeranno il futuro della Vecchia Signora.

La Juve pronta a vendere un proprio giocatore, ritenuto non imprescindibile. La Premier pronta al blitz: colpo da 35 milioni. La qualificazione in Champions League (unita alla certezza di incamerare le ingenti risorse garantite dal torneo continentale) consentirà alla Juve di trattenere Kenan Yildiz e regalare ad Igor Tudor nuove pedine di qualità. Qualche cessione, durante la sessione estiva del mercato, andrà comunque in scena: è il caso, ad esempio, di Dusan Vlahovic finito nella lista dei sacrificabili alla luce delle tante complicazioni emerse in fase di rinnovo del contratto. Verso l’addio, poi, anche un altro componente dell’attuale rosa. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Juve, via per 35 milioni: ha vinto la Premier

