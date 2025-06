Addio Commosso in Diretta | Chi Sostituisce Myrta Merlino?

L'addio commosso di Myrta Merlino in diretta segna la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova avventura per Pomeriggio 5. Chi prenderà il suo posto e continuerà a intrattenere e aggiornare il pubblico con entusiasmo? Il futuro del talk show si compone di ipotesi e attese, mentre i fan si chiedono chi sarà il prossimo volto che guiderà questa storica trasmissione. La domanda rimane: chi sostituirà Myrta Merlino?

La fine dell'era di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 segna l'inizio di una nuova fase. Scopri chi potrebbe essere il prossimo conduttore del talk show. Chi prenderà il timone di Pomeriggio 5 dopo l'addio di Myrta Merlino? Il 6 giugno 2025, Myrta Merlino ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5 con un discorso carico di emozione. Dopo due anni alla guida del programma, la giornalista ha lasciato intendere che il suo percorso nel talk show di Canale 5 è giunto al termine. Durante i saluti finali, visibilmente commossa, ha ringraziato la redazione, Mediaset e soprattutto il pubblico che l'ha seguita in questo biennio intenso.

