Addio al servizio navette E’ mancato l’accordo tra il Comune e la Gam

Un servizio fondamentale per la nostra comunità si ferma: l’accordo tra il Comune di Gabicce Mare e la GAM si è infranto, lasciando senza supporto i disabili e chi affronta difficoltà di deambulazione. Da quasi vent’anni, questa iniziativa ha garantito accessibilità e inclusione, ma recenti divergenze hanno bloccato tutto. La scelta di non trovare un’intesa rischia di compromettere un impegno sociale importante; ora, resta da capire come ripartire e Ricostruire questo prezioso ponte di solidarietà.

Servizio navette, fermo al palo. Il mancato accordo tra il comune di Gabicce Mare e la società di promozione turistica Gam - gruppo albergatori multiservizi ha portato allo stop del servizio che da quasi vent’anni consente ai disabili e a coloro che hanno problemi di deambulazione di essere accompagnati con un veicolo elettrico in spiaggia. A far saltare il banco, secondo la società, sarebbe stata la richiesta da parte del Comune di ampliare il servizio: proposta secondo il gruppo albergatori difficilmente realizzabile alle attuali condizioni economiche e soprattutto a stagione già iniziata. "Da quando abbiamo cominciato con il servizio la richiesta è molto cresciuta – sostiene il presidente della società, Angelo Serra, che ieri ha postato sui social un messaggio di scuse indirizzato ai turisti, agli operatori e ai cittadini per la mancata attivazione del servizio -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

