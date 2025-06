Addio al medico pneumologo Antonio Giuliani | fu uno dei primi ' eroi del Covid' in Capitanata

San Marco in Lamis piange la scomparsa del dottor Antonio Giuliani, uno dei primi 'eroi del Covid' che ha affrontato con coraggio e dedizione l’emergenza sanitaria nel cuore del Gargano. La sua perdita rappresenta un grave lutto per tutta la comunità, che ricorderà sempre il suo altruismo e il suo impegno. La città si stringe nel dolore, rendendo omaggio a un medico che ha incarnato il valore della solidarietà in tempi difficili.

La città di San Marco in Lamis piange la prematura scomparsa del dottor Antonio Giuliani, tra i primi 'eroi del Covid' a toccare con mano l'emergenza sanitaria per l'infezione Covid-19 Coronavirus, in un periodo di forte smarrimento collettivo, peraltro nel comune primo focolaio del Gargano. . 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Addio al medico pneumologo Antonio Giuliani: fu uno dei primi 'eroi del Covid' in Capitanata

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Covid Antonio Giuliani Primi

Femminicidio di Lorena Quaranta: niente sconti per “stress da Covid”, ergastolo confermato per Antonio De Pace - La condanna definitiva all’ergastolo per Antonio De Pace, accusato di aver ucciso la fidanzata Lorena Quaranta durante la pandemia Covid nel 2020, rappresenta una svolta importante nel caso.

Covid: Asl Bari,tra primi a somministrare monoclonali a casa - Dopo l'avvio dei primi trattamenti ospedalieri ... persone - conferma il dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce - siamo partiti dalla diagnosi della patologia Covid oggi migliore grazie alla recente ... Da ansa.it

Covid: Asl Bari,tra primi a somministrare monoclonali a casa - Dopo l'avvio dei primi trattamenti ospedalieri ... persone - conferma il dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce - siamo partiti dalla diagnosi della patologia Covid oggi migliore grazie alla recente ... ansa.it scrive

Covid, per i primi sintomi Aulin e aspirina meglio del paracetamolo - Aulin e aspirina sono meglio del paracetamolo nella cura precoce dei sintomi del Covid e possono ridurre il rischio di ospedalizzazione. È quanto emerge da uno studio appena pubblicato su MedRxiv ... Segnala ilmattino.it

Addressing another COVID-19 crisis: Corruption