addio a giacomelli maestro di karate e di valori

Con immenso dolore, salutiamo il maestro Giordano Giacomelli, figura iconica di karate e portatore di valori autentici. Sin dagli anni Ottanta, ha diffuso disciplina e rispetto, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità di Sondrio. La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio di dedizione e umanità continuerà a vivere nel cuore di tutti noi, ricordandoci che i veri maestri sono coloro che illuminano con il loro esempio.

Maestro di karate, disciplina che dagli anni Ottanta ha contribuito a diffondere in modo massiccio e capillare in provincia di Sondrio, ma soprattutto maestro di valori, promotore di socialità , alfiere del rispetto. L’improvvisa scomparsa di Giordano Giacomelli – per tutti il "maestro Giordano" – trovato senza vita nella sua casa di via Don Cusini a Talamona nel pomeriggio di giovedì ha cominciato a diffondersi ieri mattina e in men che non si dica sono andate moltiplicandosi le attestazioni di cordoglio. Sessantotto anni compiuti lo scorso 26 maggio, padre di quattro figli, due adulti nati dal primo matrimonio – Andrea e Simone – e due bambini ancora piccoli – Greta e Mattia – avuti dalla giovane moglie (e collega, in quanto anch’essa istruttrice di karate) Stefania Rosolen, Giacomelli era, a detta anche dei colleghi delle altre società , "il karate" in provincia, colui che ha saputo avvicinare alla disciplina e far crescere, sino a raggiungere ottimi risultati anche a livello internazionale, intere generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it