Addio a Bepi ex presidente e colonna di Pedemontana Emergenza

Il mondo della Pedemontana e della comunità di Castelcucco piange la scomparsa di Giuseppe Bolletta, figura illustre e stimata che ha dedicato oltre un decennio alla guida di Pedemontana Emergenza. Lunedì 9 giugno, si terranno i funerali presso la chiesa arcipretale, un'occasione per ricordare un uomo che ha fatto della dedizione e del servizio il suo patrimonio più prezioso. L'addio a Bepi segna la fine di un’epoca, ma anche l'inizio di un ricordo indelebile.

Si svolgeranno lunedì prossimo, 9 giugno, presso la chiesa arcipretale di Castelcucco, i funerali di Giuseppe Bolletta, per tutti "Bepi", per tanti anni colonna di Pedemontana emergenza, realtà di cui è stato per 12 anni il presidente. Bolletta è mancato giovedì scorso per un malore

Giuseppe "Bepi" Bolletta, morto lo storico ex presidente di Pedemontana Emergenza, strocato da un malore in casa

