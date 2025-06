Adani usa la telecronaca sulla RAI per attaccare Caressa | “Chi conosce il calcio in maniera seria”

Nel mondo del calcio, le tensioni tra opinionisti non sono mai mancate, ma questa volta Adani sceglie la televisione pubblica per una frecciatina velenosa a Caressa. Con parole dure e un tono deciso, l’ex difensore affronta il veterano di Sky Sport, mettendo in discussione la sua professionalità . Un episodio che solleva ancora una volta il dibattito sulla neutralità e l’etica delle telecronache sportive. La rivalità tra i due è destinata a far parlare ancora a lungo.

Ennesimo veleno di Lele Adani su Fabio Caressa durante la telecronaca di Norvegia-Italia: stavolta l'opinionista ha usato il pulpito pubblico della RAI per attaccare il veterano di Sky Sport sul piano professionale, ovvero del saper fare correttamente il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Adani Telecronaca Attaccare Caressa

Adani, nuova frecciata a Caressa durante Norvegia Italia. L’ex difensore in telecronaca: «Chi racconta il calcio in maniera seria, sa e sapeva» - Durante la telecronaca di Norvegia-Italia, Adani ha rivolto una nuova frecciata a Caressa, sottolineando il suo stile narrativo e la serietà nel raccontare il calcio.

Adani, nuova frecciata a Caressa durante Norvegia Italia. L’ex difensore in telecronaca: «Chi racconta il calcio in maniera seria, sa e sapeva» - Adani, nuova frecciata a Caressa durante Norvegia Italia. Le parole dell’ex difensore di Fiorentina e Inter in telecronaca Nel corso di Norvegia Italia terminata con la vittoria per 3-0 dei padroni di ... Scrive calcionews24.com

Adani Caressa, nuova frecciata dell’ex Inter? Ecco le parole durante Norvegia Italia - Adani Caressa, nuova frecciata dell’ex Inter al collega? Ecco le parole pronunciate in telecronaca durante la sfida di ieri sera Norvegia Italia Nel corso di Norvegia Italia, partita senza storia term ... Come scrive informazione.it

Adani, nuovo attacco a Caressa: "Fariseo" - Adani aveva usato parole pesanti durante una puntata del suo podcast. L'ARTICOLO - Caressa-Adani, scambio al veleno: “La rabbia non può far parte del calcio”. “Fariseo” ... Segnala repubblica.it

ADANIINFURIATO CON MAZZOCCHI CHE LO INTERROMPE DURANTE UNA SUA ANALISI