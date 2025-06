Adani punge Caressa durante Norvegia-Italia | ‘Chi racconta il calcio in modo serio temeva questa partita’

In una serata da incubo per l’Italia a Oslo, con una sconfitta sonora di 3-0, il calcio si tinge di amarezza e preoccupazione. Ma tra le pieghe di questa disfatta, spicca il ruolo di Daniele Adani, che durante la telecronaca ha acceso un confronto intenso e carico di significato, riportando alla ribalta tensioni e riflessioni cruciali sul nostro cammino verso i Mondiali del 2026. Un episodio che promette di far discutere ancora a lungo.

Una batosta netta, quasi umiliante. L’ Italia affonda 3-0 sotto il cielo cupo di Oslo, in una serata che rischia di segnare già il cammino verso i Mondiali del 2026. Una sconfitta totale, tecnica, tattica e mentale. Ma tra le pieghe della disfatta, a prendersi la scena è anche Daniele Adani. Durante la telecronaca su Rai 1 ma le sue parole hanno riproposto in modo inequivocabile il confronto acceso andato in scena lo scorso gennaio con Fabio Caressa. Una polemica diventata virale sul valore della Norvegia e sulla leggerezza con cui alcuni avevano bollato come “irrilevante” l’insidia scandinava. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Adani punge Caressa durante Norvegia-Italia: ‘Chi racconta il calcio in modo serio temeva questa partita’

