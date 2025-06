Adani e la ‘frecciata’ dopo la sconfitta in Norvegia | Chi conosce il calcio lo aveva previsto

Dopo la bruciante sconfitta dell’Italia contro la Norvegia, le parole di Daniele Adani risuonano come una frecciata indirizzata a un suo ex collega. La débâcle per 0-3 ha lasciato tutti senza parole, ma il commentatore ha sottolineato che “chi conosce il calcio sa che questa era una partita difficile”. Una dichiarazione che sembra voler mettere in prospettiva le aspettative e le reali sfide di questa fase qualificatoria, lasciando aperto il dibattito su cosa ci aspetta in futuro.

Le parole di Daniele Adani nel corso del commento tecnico della debacle dell’Italia contro la Norvegia alle qualificazioni ai prossimi Mondiali, sono sembrate una chiara risposta a un suo ex collega. La sconfitta senza appello per 0-3 dell’Italia contro la Norvegia è stata una debacle assoluta, ma “chi conosce il calcio sa che questa era una partita difficile”. A dire così è stato Daniele Adani, autore del commento tecnico nel corso della diretta su Raiuno di ieri. A qualcuno è sembrata una frase come tante, ma i più hanno colto nelle parole dell’ex calciatore di Inter e Brescia, un chiaro riferimento a un “dissing” andato in onda alcuni mesi fa tra lo stesso Adani e, il pur senza mai essere nominato, Fabio Caressa. 🔗 Leggi su Sportface.it

