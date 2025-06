Adani Caressa nuova frecciata dell’ex Inter? Ecco le parole durante Norvegia Italia

Durante la sfida Norvegia Italia, Adani e Caressa hanno animato la telecronaca con una frecciatina dell’ex interista. La partita, conclusa con un netto 3-0 per i padroni di casa, ha acceso il dibattito tra gli appassionati: quale sarà stato il vero messaggio dietro le parole di Adani? Scopriamo insieme i dettagli di questa piccante polemica.

Adani Caressa, nuova frecciata dell’ex Inter al collega? Ecco le parole pronunciate in telecronaca durante la sfida di ieri sera Norvegia Italia. Nel corso di Norvegia Italia, partita senza storia terminata con una netta vittoria per 3-0 dei padroni di casa sulla nazionale azzurra allenata da mister Luciano Spalletti, in telecronaca con la Rai, non si è fatto mancare una presunta frecciatina verso l’ex collega a Sky Sport Fabio Caressa l’ex difensore di Fiorentina, Lazio, soprattutto Inter e attuale opinionista sportivo Daniele ‘Lele’ Adani. Cos’è successo? Ve lo diciamo subito. In una fase di palleggio, verso il finale della gara infatti, l’opinionista ha calcato le dichiarazioni che subito dopo il sorteggio erano state fatte da Fabio Caressa a sminuire la formazione norvegese «Se adesso dobbiamo avere paura anche della Norvegia», evidenziando ancora una voltà le qualità della formazione scandinava, forte di tante individualità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani Caressa, nuova frecciata dell’ex Inter? Ecco le parole durante Norvegia Italia

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Caressa Frecciata Inter Ecco

Adani, nuova frecciata a Caressa durante Norvegia Italia. L’ex difensore in telecronaca: «Chi racconta il calcio in maniera seria, sa e sapeva» - Durante la telecronaca di Norvegia-Italia, Adani ha rivolto una nuova frecciata a Caressa, sottolineando il suo stile narrativo e la serietà nel raccontare il calcio.

Caressa: “Il PSG non è il Barça, occhio ad una cosa”. Zazzaroni: “Per l’Inter l’importante è…” - Zazzaroni, poi, aggiunge: "Per me sarà un partitone". Caressa non è d'accordo e i due parlano della telecronaca di Inter-Barcellona ... Secondo fcinter1908.it

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finiranno Inter-Roma e Napoli-Torino" - Ivan Zazzaroni si è divertito a stilare i pronostici del turno insieme a Fabio Caressa: "Venezia-Milan 2, Como-Genoa X, Inter-Roma 1X, Fiorentina-Empoli X, Juventus-Monza 1, Napoli-Torino 1 ... Si legge su msn.com

Caressa: "Psg-Inter? Digiuno, palestra e telecronaca da atleta! Le critiche dopo il Barcellona…" - Le parole della voce più nota di Sky Sport che commenterà con Beppe Bergomi la finale di Champions: "I miei maestri, la paura più grande e cosa aspettarsi dal nuovo programma Money Road" ... Riporta tuttosport.com

FINALE di CHAMPIONS DA DIMENTICARE! PSG-Inter 5-0: VI PORTO CON ME a Monaco | Fabio Caressa