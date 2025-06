Acqua dal Tevere in Toscana con la diga di Montedoglio | accordo fra Regioni e Autorità di bacino

Un nuovo capitolo nella gestione delle risorse idriche italiane si apre con l’accordo tra regioni e autorità di bacino per trasportare acqua dal Tevere in Toscana attraverso la diga di Montedoglio. Con 76 milioni di euro, si garantiscono 15 milioni di metri cubi d’acqua all’anno alla Val di Chiana e alla Valtiberina, proteggendo le falde e preservando un bene sempre più prezioso per il nostro futuro.

Gaia Checcucci: "Con 76 milioni di risorse statali si assicurano 15 milioni di metri cubi d'acqua l'anno alla Val di Chiana, si garantisce la Valtiberina, e si mettono in sicurezza le falde riducendo i prelievi sotterranei, salvaguardando l'ambiente e mettendoci al riparo da un futuro che renderà sempre più preziosa la risorsa idrica" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Acqua dal Tevere in Toscana con la diga di Montedoglio: accordo fra Regioni e Autorità di bacino

