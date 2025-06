Acerbi Di Livio | E’ una grande delusione quando chiama l’Italia devi correre Non ha dato il buon esempio è il più…

L'ex calciatore ed opinionista Angelo Di Livio non ha trattenuto le sue critiche nei confronti di Francesco Acerbi, definendolo una grande delusione per il modo in cui ha gestito la situazione con la Nazionale italiana. La sua scelta di rifiutare la convocazione, motivata da dissapori con il CT Luciano Spalletti, ha scatenato polemiche e delusioni tra i tifosi. Di Livio evidenzia come il comportamento del difensore dell’Inter non abbia dato il buon esempio, riflettendo su valori fondamentali di rispetto e responsabilità nel calcio.

L'ex calciatore ed attuale opinionista, Angelo Di Livio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica "Fuoriclasse", dove ha criticato duramente il comportamento del difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, che ha rifiutato la convocazione del Ct della Nazionale azzurra, Luciano Spalletti, per alcuni dissaporti che ci sono stati tra i due negli ultimi mesi.

