Accusato di aver picchiato un ragazzo la difesa di 1727 Wrldstar | “Non ero io stavo girando un video hard”

Algero Corretini, meglio conosciuto come 1727 Wrldstar, si trova al centro di un caso che sta facendo discutere: accusato di aver aggredito un ragazzo a Trastevere, negando ogni coinvolgimento con la scusa di essere impegnato nella realizzazione di un video hard. Una difesa che ha scatenato scalpore e interrogativi sulla veridicità delle sue parole. Ma cosa c’è realmente dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Algero Corretini, noto sui social come 1727 Wrldstar, è imputato in un processo con l'accusa di aver picchiato brutalmente un ragazzo a Trastevere, rompendogli la mandibola: "Non ero io, stavo girando un video hard a casa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

