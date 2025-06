Accoltellato a 17 anni in centro a Modena | gravissimo E’ caccia ai tre aggressori

Una tranquilla giornata a Modena si è trasformata in un dramma quando, nel cuore della città, un ragazzo di 17 anni è stato gravemente accoltellato durante una violenta aggressione. L’episodio, avvenuto in centro, ha lasciato la comunità sconvolta e le forze dell’ordine impegnate in una caccia ai tre aggressori, per restituire sicurezza e giustizia alla città. La vicenda solleva ancora una volta il problema della sicurezza giovanile e della violenza urbana.

Modena, 7 giugno 2025 – Ancora sangue lungo corso Vittorio Emanuele. Dopo una lite pare iniziata ai giardini Ducali un ragazzo di origine straniera di 17 anni è stato accoltellato quasi a morte lungo il viale. L’aggressione si è verificata intorno alle 16. Pare che ad aggredire il minore siano stati tre giovanissimi, forse a loro volta minorenni ma le indagini sono in corso ora da parte delle volanti e della mobile subito intervenuti sul posto. Gli agenti hanno sentito alcuni testimoni e saranno sicuramente di fondamentale importanza i filmati di video sorveglianza della zona. Non è chiara la natura della violenta lite: ad agosto di due anni fa lungo il corso fu accoltellato un nigeriano 30enne per motivi di droga da due connazionali ora a processo per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato a 17 anni in centro a Modena: gravissimo. E’ caccia ai tre aggressori

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Accoltellato Anni Modena Centro

Ragazzo di 13 anni accoltellato con il cane a Milano, il 19enne che l’ha soccorso: “Aggrediti da uno spacciatore” - Il 19 settembre a Milano, un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato mentre tentava di acquistare droga.

1 Roma, rapinato della collanina d’oro, un giovane scatta una foto e fa arrestare un “19enne” egiziano armato di coltello, il quale era già stato arrestato a fine febbraio per aver rubato dei cellulari in un centro d’accoglienza 2 Milano, arrestato un “23enne Partecipa alla discussione

Accoltellato a 17 anni in centro a Modena: gravissimo. E’ caccia ai tre aggressori - La violenta lite pare essere iniziata ai giardini Ducali intorno alle 16. Il giovanissimo ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Baggiovara. Squadra Mobile sul posto. Sentiti i tes ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Accoltellato un 17enne a Modena, ricoverato d'urgenza - Ancora un grave episodio di sangue a Modena. Un ragazzo di origine straniera di 17 anni è stato accoltellato nel pomeriggio, prima delle 16 in corso Vittorio Emanuele. (ANSA) ... ansa.it scrive

Ragazzo accoltellato in centro a Modena, muore a 20 anni. Fatali 2 fendenti al collo, è caccia agli aggressori - Un uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essere stato accoltellato, attorno alle 18.30, in Corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Modena. Sarebbe un ventenne ... Riporta ilmessaggero.it

Milano, è morto il ragazzino di 13 anni accoltellato in centro