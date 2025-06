’Acchiapparifiuti’ i volontari ripuliscono il parco della Rimembranza

Nel cuore della comunità, i volontari di 'Acchiapparifiuti' si immergono ogni giorno nella cura dei beni comuni, dal parco della Rimembranza alle strade del quartiere. Con passione e dedizione, contribuiscono a rendere gli spazi pubblici più puliti e vivibili, coinvolgendo i cittadini in un gesto semplice ma potente. Dopo oltre un anno di attività, il progetto continua a dimostrare che la collaborazione può trasformare il nostro ambiente in un luogo migliore per tutti.

Cura di beni comuni, spazi pubblici e aree verdi, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Ad oltre un anno dall’avvio del progetto ‘Acchiapparifiuti’, che si pone l’obiettivo di favorire la cura degli spazi pubblici attraverso interventi di raccolta di piccoli rifiuti (cartacce, bottiglie, foglie o altri rifiuti di piccole dimensioni che sono gettati al di fuori degli appositi contenitori) in aree verdi, parchi, vie strade o piazze cittadine, l’amministrazione comunale di Cesena invita volontarie e volontari (nella foto), associazioni impegnate in questo ambito e tutti i cittadini a un pomeriggio di cura dell’ambiente, di pulizia e di festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Acchiapparifiuti’, i volontari ripuliscono il parco della Rimembranza

In questa notizia si parla di: Acchiapparifiuti Volontari Ripuliscono Parco

‘Acchiapparifiuti’, sono oltre 60 i volontari attivi in città per la cura dell'ambiente: si fa il punto con l'assessore - Oltre un anno dopo il lancio del progetto ‘Acchiapparifiuti’, più di 60 volontari attivi in città testimoniano il successo della partecipazione civica nella tutela dell’ambiente.

’Acchiapparifiuti’, i volontari ripuliscono il parco della Rimembranza - Cura di beni comuni, spazi pubblici e aree verdi, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Ad oltre un anno ... Segnala msn.com

Cesena, “Acchiapparifiuti”: il Comune incontra i volontari martedì 10 giugno - Cura dei beni comuni, degli spazi pubblici e delle aree verdi, attraverso la promozione dei valori della partecipazione attiva dei cittadini. Ad ... Secondo corriereromagna.it

Sarroch: runner e volontari ripuliscono il parco Sa Punta - Armati di sacchi dell’immondizia e guanti, runner e volontari hanno perlustrato da cima a fondo il parco e la strada che lo fiancheggia, recuperando quintali di rifiuti. Giuseppe Scioni ... Lo riporta unionesarda.it

Matera, volontari ripuliscono il Parco della Murgia