Abusi sessuali in carcere | chiesti 13 anni

Un episodio sconvolgente scuote il sistema penitenziario di Monza: un tunisino di 37 anni, accusato di aver violentato il compagno di cella con minacce e violenza, rischia ora 13 anni di reclusione. La vicenda mette in luce le sfide della gestione delle dinamiche all’interno delle carceri italiane, dove la sicurezza e i diritti dei detenuti sono costantemente in discussione. Un caso che solleva domande sulla tutela delle vittime e sulla prevenzione.

Tredici anni di carcere per avere violentato il compagno di cella all’interno del carcere monzese, brandendo una forbicina e minacciando di tagliargli la gola con una lametta. È la condanna chiesta dalla Procura per un tunisino 37enne, K.S., imputato di violenza sessuale in un processo al Tribunale di Monza. Presunta vittima un 35enne romeno, che dopo i fatti era stato nuovamente arrestato in Svizzera finendo in una casa circondariale elvetica da cui però ora è uscito. L’uomo si è costituito parte civile al dibattimento per ottenere un risarcimento. Il fatto contestato risale all’aprile 2020. Quando il romeno aveva riferito alla polizia penitenziaria di essere stato abusato dal compagno di cella, gli agenti avevano operato con estrema diligenza per garantire la sicurezza del detenuto, allontanandolo dalla cella e dal tunisino con una scusa per poi accompagnarlo a mettere nero su bianco quanto lui sosteneva essere accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abusi sessuali in carcere: chiesti 13 anni

