Abusi e botte alla figlia di 5 anni lo zio | Ha chiesto come si disegna una spada per uccidere qualcuno voleva difendersi dal papà

Una storia sconvolgente di violenza e insicurezza, in cui una bambina di soli cinque anni rivela il dramma subito in famiglia. La sua testimonianza illumina un quadro terribile di abusi e minacce, scuotendo le coscienze e richiedendo un intervento immediato e deciso. È fondamentale non restare indifferenti di fronte a queste ingiustizie e agire per proteggere i più vulnerabili.

Botte e abusi sessuali sulla figlia di cinque anni. A raccontare l'accaduto è anche la vittima, una bambina di cinque anni, che nel corso dell'indagine ha testimoniato su cosa accadeva. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Abusi e botte alla figlia di 5 anni, lo zio: «Ha chiesto come si disegna una spada per uccidere qualcuno, voleva difendersi dal papà»

