Abc in stallo monta la protesta | l' opposizione chiede un consiglio comunale straordinario

abc in stallo monta la protesta: l'opposizione chiede un consiglio comunale straordinario. Lo stallo sul caso Abc scuote la città, mentre i lavoratori e i cittadini manifestano crescente insoddisfazione. Nonostante le proteste e gli appelli, la maggioranza sembra ancora disinteressata a trovare una soluzione immediata. Ora, i gruppi di minoranza tornano all’attacco, chiedendo un’udienza urgente per affrontare finalmente questa crisi. La richiesta rischia di cambiare gli equilibri politici locali?

Lo stallo completo sul caso Abc non sembra imbarazzare troppo la maggioranza, nonostante la protesta dei lavoratori a cui si continuano a non dare risposte, l'indignazione dei cittadini e gli appelli delle opposizioni. Ora proprio i gruppi di minoranza tornano sull'argomento e lo fanno chiedendo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Abc in stallo, monta la protesta: l'opposizione chiede un consiglio comunale straordinario

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Stallo Protesta Monta Opposizione

Abc in stallo, monta la protesta: l'opposizione chiede un consiglio comunale straordinario - Depositata la richiesta per una seduta monotematica: "L’amministrazione Celentano esca dal silenzio e sani le fratture" ... Da latinatoday.it

L’opposizione in stallo: i tre nodi da sciogliere - C’è di che riflettere. È evidente che per tornare ad essere competitiva l’opposizione deve superare lo stallo in cui si trova. Non è ancora riuscita infatti a costruire, se non un ... Scrive ecodibergamo.it

Vigilanza Rai dopo tre mesi ancora in stallo: zero convocazioni e braccio di ferro tra M5S e Iv sulla presidenza - Ostaggio delle liti interne ai partiti e bloccata da una spaccatura nell’opposizione sulla presidenza. Dopo aver ottenuto il Copasir, il Pd infatti è pronta a cedere la guida della bicamerale ... Da repubblica.it

Francia in fiamme, incendiato il Municipio di Bordeaux #shorts