Abbracci ricordi e risate per gli ex scolari | i compagni delle elementari si ritrovano 46 anni dopo

sono ritrovati per rivivere quegli istanti di purezza e spensieratezza, tra abbracci calorosi, ricordi indelebili e risate che ancora echeggiano. Un incontro che ha riacceso le vecchie amicizie e creato nuove memorie da custodire nel cuore, dimostrando che l’amicizia vera supera ogni distanza e il tempo. E così, in questa magia del passato, si è scritto un nuovo capitolo di affetto e nostalgia condivisa.

C'è chi ha conservato le fotografie con i grembiulini rosa, chi ha ricordato le uscite nei dintorni della scuola con la maestra e le piccole prime gite, chi ha evocato i pomeriggi passati a giocare insieme nei cortili del quartiere Ina Casa. Ma venerdì scorso, in una serata carica di emozione, si.

Guarda il Video

