Abbandona rifiuti rifiuti di ogni genere per strada incastrato dalle fototrappole

abbandonato rifiuti di ogni genere per strada, ignari delle fototratture che li inchiodano. La fermezza dell’Amministrazione comunale di Milazzo si fa sempre più evidente: nessuno può più crearsi scudo dietro l’anonimato. Gli ultimi filmati analizzati confermano un dato inquietante: alcuni cittadini hanno mostrato una totale mancanza di rispetto per l’ambiente e la comunità. È ora di cambiare rotta e promuovere comportamenti responsabili.

Prosegue la linea dura dell'Amministrazione comunale di Milazzo nei confronti degli "zozzoni". Gli uffici hanno completato l'esame di altri filmati delle telecamere posizionate in alcune aree del territorio comunale e puntualmente sono venuti fuori cittadini che, senza alcuno scrupolo, hanno.

Abbandona rifiuti in strada a Nerviano, identificata da uno scontrino: “Nel mio Paese si usa così” - Nerviano (Milano), 15 maggio 2025 – Un episodio di inciviltà ha colpito la comunità locale quando una cittadina ucraina, sorpresa a gettare sacchi di rifiuti, ha giustificato il suo comportamento con l'animata frase "Nel mio Paese si usa così".

Abbandona i rifiuti, preso. Incastrato dalle telecamere - Discarica a cielo aperto scoperta nelle campagne vicino a Manciano. Un uomo denunciato dai carabinieri: adesso dovrà anche ripristinare i luoghi. Come scrive msn.com

Scoperta una discarica abusiva: tonnellate di rifiuti, vi veniva abbandonata qualsiasi cosa - Stiamo all’estrema periferia Nord della Capitale, in una zona dove campagna e città si confondono, e dove per diverso tempo evidentemente rifiuti di ogni genere erano stati abbandonati in un ... Lo riporta msn.com

Scampia, vigili nascosti per scoprire chi abbandona i rifiuti - Per cogliere sul fatto chi riversa sul ciglio delle strade ogni genere di rifiuti i vigili hanno messo in atto veri e propri appostamenti, operando in borghese e operando senza essere visti. Scrive ilmattino.it

#Strada rurale confinante la A14, abbandono rifiuti di ogni genere, la pattuglia di servizio delle g