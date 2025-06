A Villa Pamphili trovato il corpo di una donna in un sacco

Una scoperta inquietante scuote Villa Pamphili: un sacco nero contenente il corpo di una donna è stato rinvenuto a poca distanza dal tragico ritrovamento della bambina di sei mesi. L’area è sotto stretta sorveglianza e la polizia sta conducendo approfonditi accertamenti per fare luce su questo enigma che sconvolge la comunità. La vicenda solleva ancora più domande, alimentando il senso di insicurezza e desiderio di giustizia.

Un sacco nero con all'interno il corpo di una donna è stato trovato a Villa Pamphili a circa 100 metri di distanza da dove questo pomeriggio è stato individuato il cadavere di una bambina di sei mesi. Sono in corso accertamenti da parte della polizia.

