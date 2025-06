A Torino c’è chi non sa dove vivere | troppo ricco per la casa popolare povero per un mutuo o un affitto

a Torino, tra i vicoli della città, si cela una sfida quotidiana: trovare un alloggio che sia accessibile. Non sono solo i meno abbienti a soffrire, ma anche i lavoratori con redditi medi, troppo ricchi per la casa popolare e troppo poveri per un mutuo o un affitto decente. La questione abitativa si fa sempre più complessa, lasciando molti tra speranza e incertezza, in un panorama urbano in continuo cambiamento.

A Torino, trovare casa è sempre più un'odissea. Nonostante i prezzi siano più bassi rispetto ad altre città, per molti lavoratori la possibilità di assicurarsi un tetto sulla testa si sta trasformando in un miraggio. Non si tratta dei cittadini più indigenti, ma dei lavoratori con redditi troppo.

