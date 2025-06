A Todi una Beverly Pepper inedita nella Via degli Artisti

Oggi Todi accoglie con entusiasmo un capolavoro inedito di Beverly Pepper, simbolo di innovazione e dialogo tra arte e comunità. La nuova sede espositiva della Fondazione Progetti Beverly Pepper si inserisce nel cuore della Via degli Artisti, rafforzando il ruolo di Todi come fulcro del fermento culturale contemporaneo. Un’occasione imperdibile per scoprire l’arte che illumina il presente e ispira il futuro. L’appuntamento è da non perdere!

Inaugurata a Todi la nuova sede espositiva della Fondazione Progetti Beverly Pepper, realtà nella quale è presente anche il Comune di Todi, vista l'intensa attività di promozione dell'arte contemporanea, uno dei più vivaci fermenti culturali che caratterizzano la città ormai da oltre mezzo secolo.

