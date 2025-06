A Terni un caso di vaiolo delle scimmie su un giovane attivati i protocolli | un unico contatto a rischio

A Terni, un giovane è stato colpito dal vaiolo delle scimmie, ma fortunatamente si trova in buone condizioni e già isolato un unico contatto a rischio. La pronta attivazione dei protocolli di emergenza garantisce una gestione efficace della situazione. La salute pubblica monitora attentamente ogni passaggio per prevenire ulteriori casi e tutelare la comunità. La collaborazione e l'attenzione rimangono fondamentali per superare questa sfida insieme.

Un caso di vaiolo delle scimmie è stato rilevato a Terni su un giovane, ricoverato e in buone condizioni di salute: isolato un unico contatto a rischio.

In questa notizia si parla di: Terni Caso Vaiolo Scimmie

