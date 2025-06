A scuola di Montagna Per generare occupazione

A scuola di montagna per generare occupazione: l'Anci Toscana lancia la "Scuola della Montagna pistoiese", un progetto innovativo realizzato con Lama Impresa Sociale. Rivolto cittadini, comunità e studenti universitari, mira a creare nuove occasioni di lavoro attraverso il coinvolgimento diretto e lo scambio di idee. L’obiettivo, fa sapere l’Anci, è generare occupazione e promuovere uno sviluppo sostenibile che valorizzi le risorse del territorio montano, aprendo nuove prospettive di crescita.

Al via una nuova iniziativa dell’ Anci della Toscana (Associazione nazionale dei comuni italiani), che ha creato la " Scuola della Montagna pistoiese ": un progetto, nato in collaborazione con "Lama Impresa sociale", che vuole coinvolgere direttamente i cittadini, le comunitĂ , gli studenti universitari, per un nuovo sistema di relazioni, con conoscenze, scambio di idee ed esperienze. L’obiettivo, fa sapere l’Anci, è generare occupazione e sviluppo locale, contrastando lo spopolamento e la mancanza di servizi. Sono previsti corsi di formazione pratica e teorica, visite di studio e seminari, con temi che vanno dalla rigenerazione territoriale alle competenze d’impresa, dalla valorizzazione dell’ agroalimentare e al recupero delle risorse boschive, dai beni culturali al marketing. 🔗 Leggi su Lanazione.it

