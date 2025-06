A Sassuolo arriva Julive Music Fest partita la call per band e artisti

A Sassuolo esplode l’energia musicale con Julive Music Fest: è partita la call per band e artisti desiderosi di brillare sulla scena locale! Promossa dal Comune di Sassuolo, questa manifestazione rappresenta un'occasione unica per valorizzare i talenti emergenti e far crescere il panorama musicale della zona. Se sei un musicista o una band pronta a lasciare il segno, non perdere questa chance di partecipare e riscrivere insieme la storia musicale di Sassuolo!

Julive Music Fest è una manifestazione musicale promossa dal Comune di Sassuolo, a cura di Marco Dieci, Sonus Academy e CTG, con la partecipazione di GP Eventi, che vuole valorizzare musicisti, band e realtà musicali locali, con particolare attenzione al coinvolgimento di giovani talenti e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - A Sassuolo arriva Julive Music Fest, partita la call per band e artisti

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sassuolo Julive Music Fest

Juve Stabia-Sassuolo in radio: dove ascoltarla in radiocronaca diretta - Martedì 29 ottobre va in campo Juve Stabia-Sassuolo, incontro valido per la Serie B 2024-25. Si tratta di un match in programma per il campionato cadetto italiano di calcio. Potete seguirla in ... msn.com scrive

Juve-Sassuolo 1-0, decide super Dybala - Nell'anticipo della 29esima giornata di Serie A, la Juventus supera per 1-0 il Sassuolo, grazie a un gran gol di Paulo Dybala al 36°. Con questo successo, il 18esimo (piú un pari, a Bologna ... Da calciomercato.com

Salsa Celtica - Café Colando (live at The Quay)