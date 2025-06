A Roma una manifestazione pro Palestina | Contro lo sterminio sistematico

A Roma si alza forte la voce di protesta contro lo sterminio sistematico a Gaza, con una manifestazione organizzata da PD, M5S e AVS. Nel cuore della città , uno striscione con i colori della Palestina invita a fermare il massacro e a denunciare le complicità . Leader politici si sono uniti nel condannare questa tragedia umanitaria, sottolineando l’urgenza di azioni concrete. La piazza si fa portavoce di un appello globale: “Stop al massacro di Gaza”.

Organizzato da Pd, M5S e Avs, la manifestazione a Roma pro Palestina è cominciata poco fa. Nel centro di Roma gira uno striscione con scritto “Gaza stop al massacro. Basta complicità ”, con i colori della Palestina. In queste ore i vari esponenti politici hanno espresso il loro parere in merito al genocidio che si sta compiendo a Gaza, in maniera particolarmente efferata negli ultimi tempi. Manifestazione a Roma, “Stop al massacro di Gaza”. Giuseppe Conte, leader M5S, è presente all’inizio del corteo. “Questa è la piazza dell’umanitĂ contro lo sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora oggi balbettano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - A Roma una manifestazione pro Palestina: “Contro lo sterminio sistematico”

#IsraeleStatoTerrorista #Palestina

