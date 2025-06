A Roma la manifestazione per il cessate il fuoco a Gaza | partito il corteo Schlein | In piazza l' Italia che non tace

A Roma, la piazza si anima con il corteo per il cessate il fuoco a Gaza, unendo cittadini e leader politici in un gesto di solidarietà. Partito da Piazza Vittorio, il corteo raggiunge San Giovanni tra interventi toccanti e appelli alla pace. Un momento di mobilitazione che ribadisce come l’Italia non tace di fronte a una crisi umanitaria cruciale, dimostrando che l’impegno civico può fare la differenza.

La mobilitazione pro Palestina organizzata da Pd, M5S e Avs. Il corteo da piazza Vittorio raggiunge San Giovanni. Dal palco gli interventi dei leader dei partiti e degli ospiti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - A Roma la manifestazione per il cessate il fuoco a Gaza: partito il corteo. Schlein: «In piazza l'Italia che non tace»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Piazza Corteo Roma Manifestazione

"Non ci fermiamo". Casapound in piazza per la ’remigrazione’ conferma il corteo - Casapound Italia ribadisce la propria posizione e conferma il corteo "Defend Europe" a Spezia, a favore della remigrazione dei clandestini.

Partito a Roma il corteo per Gaza. Schlein: "In piazza l'Italia che non tace". Presenti con la segretaria del Pd, il presidente del M5s, Conte, e i leader di Avs, Bonelli e Fratoianni, promotori della manifestazione #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/06/0 Partecipa alla discussione

Manifestazione per Gaza il 7 giugno a Roma. Partenza del corteo ore 14 da Piazza Vittorio Emanuele e arrivo a Piazza San Giovanni in Laterano. No bandiere israeliane! Partecipa alla discussione

Gaza, al via a Roma la manifestazione del centrosinistra: migliaia in piazza - Con il titolo di ‘Gaza, stop al massacro’, ha preso il via a Roma la manifestazione voluta da Pd, M5S e Avs. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono dietro lo striscione ... Si legge su msn.com

Corteo pro Pal a Roma, San Giovanni blindato. Attesi in 50mila: rischio infiltrati - Un sabato caldo quello di oggi a Roma. Non solo dal punto di vista climatico, ma anche e soprattutto per la manifestazione che gran parte dell'opposizione parlamentare - Partito ... Segnala ilmattino.it

Roma: manifestazione "In piazza per Gaza" con Schlein e Conte in prima linea - Elly Schlein e Giuseppe Conte guidano la manifestazione a Roma per Gaza, partendo da Piazza Vittorio fino a Piazza San Giovanni. Lo riporta quotidiano.net

Roma, polizia carica il corteo durante la manifestazione contro il Ddl sicurezza