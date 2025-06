A Roma il corteo per Gaza | Schlein Conte e Avs in piazza dietro lo striscione Stop al massacro

A Roma, un fiume di solidarietà si riversa nelle strade: circa 10.000 persone, tra cui leader politici come Elly Schlein e Giuseppe Conte, si sono riunite in un corteo partito da Piazza Vittorio e diretto a Piazza San Giovanni. Dietro lo striscione “Gaza, stop al massacro”, la protesta si fa sentire forte e chiara, unendo voci e cuori nella richiesta di pace e giustizia. È un momento di grande mobilitazione che…

Sono circa 10mila, secondo fonti di polizia, le persone che prendono parte al corteo per Gaza partito da Piazza Vittorio con destinazione Piazza San Giovanni. Dietro uno striscione con la scritta “Gaza, stop al massacro. Basta complicità”, nei colori della Palestina, sfilano la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i leader di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - A Roma il corteo per Gaza: Schlein, Conte e Avs in piazza dietro lo striscione “Stop al massacro”

