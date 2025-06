A Ripabianca è tempo di Giugno in Festa dal 13 al 22 giugno un appuntamento che si rinnova da quasi mezzo secolo

a ripabianca è tempo di giugno in festa! Dal 13 al 22 giugno, Ripabianca di Deruta si anima con un evento che da quasi cinquant'anni unisce comunità e visitatori in un tripudio di tradizioni, sapori e allegria. La Pro Loco ha già preparato un programma ricco di iniziative per accogliere l’estate nel modo migliore. A fare da protagonista, il calore della nostra gente e l’ospitalità di sempre, rendendo questa festa un appuntamento imperdibile.

Ripabianca di Deruta è pronta a dare il benvenuto all'estate. Come da tradizione ormai quasi cinquantennale, dal 13 al 22 giugno, la Pro Loco ha già prediposto tutto per una nuova edizione di "Giugno in Festa", un appuntamento che vede partecipare ogni anno migliaia di persone.

