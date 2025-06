A piedi dalla Campania a Santa Maria di Leuca per papà | Francesca fa tappa a Benevento

In un gesto di amore e memoria, Francesca Crocetti intraprende un viaggio straordinario: oltre 700 km a piedi dalla Campania a Santa Maria di Leuca, per onorare la memoria di papà Pasquale. Non cerca comodità, ma verità e giustizia, attraversando paesi che raccontano le radici e il dolore di una famiglia. Questo non sarà un semplice cammino, ma un percorso di riscatto e speranza, che ci invita a riflettere sul valore della memoria.

Tempo di lettura: 3 minuti ‘In cammino per papà Pasquale’. Francesca Crocetti ‘non cerca comodità ma verità’ e attraverso una lunga camminata che la vedrà protagonista di un percorso lungo e stancante. Il 30 agosto partirà da Cancello ed Arnone per correre oltre 700 km fino a Santa Maria di Leuca, attraversando la Puglia, i paesi della vita di suo padre e i luoghi della sua fine. Questo non sarà un semplice viaggio ma un cammino di giustizia e memoria, contro la negligenza medica, per dare voce a chi non ce l’ha più. Francesca vuole correre. Vuole arrivare correndo in ogni paese, fermarsi a parlare con la gente, incontrare i sindaci, spiegare la sua missione, accendere coscienze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

