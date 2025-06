A Novara tornano i Mercati boutique | l' 8 giugno l' appuntamento è in centro

a Novara tornano i Mercati Boutique, un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza di shopping unica e all’aperto. Organizzati da Confcommercio Alto Piemonte, questi mercatini promettono di portare un tocco di eleganza e originalità nel cuore della città. Domani, 8 giugno, tra viale Turati, piazza Puccini e via Rosselli, le bancarelle si trasformeranno in un vero e proprio scrigno di tesori. Non perdere questa opportunità di scoprire il meglio del nostro territorio!

Tornano a Novara i Mercati boutique organizzati da Confcommercio Alto Piemonte. Il nuovo appuntamento con le domeniche di shopping "a cielo aperto" è in programma domani, domenica 8 giugno, in centro, tra viale Turati, piazza Puccini e via Rosselli, dove le bancarelle saranno presenti per.

