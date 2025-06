a milano week end per famiglie sabato 7 e domenica 8 giugno festa al convento dei missionari cappuccini stand gastronomici animazione e il concerto testimonianza di stephan ngono dal titolo | voci della foresta per celebrare in stile francescano

Se cercate un weekend ricco di emozioni, cultura e spiritualità nel cuore di Milano, non potete perdervi la festa al Convento dei Missionari Cappuccini! Sabato 7 e domenica 8 giugno, tra stand gastronomici, animazione e un coinvolgente concerto testimonianza di Stephan Ngono, “Voci della foresta”, celebreremo in stile francescano i valori di solidarietà e impegno. Un’occasione unica per vivere momenti indimenticabili e sostenere le missioni nel mondo. Vi aspettiamo!

E' tutto pronto per la festa dei Missionari Cappuccini di Milano, il tradizionale week-end all'insegna della gioia e dello spirito francescano che quest'anno celebra la partenza di una cinquantina di laici volontari destinati alle missioni in Africa e Asia.

